Подросток пропал во время рыбалки в Павлодарской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе озера Шандаксор были развернуты поисковые мероприятия. По предварительным данным, подросток 2010 года рождения пропал около 16:00 во время рыбной ловли, сообщает Zakon.kz.
К поискам оперативно были привлечены силы УЧС г. Экибастуза, в том числе кинологический расчет, а также сотрудники полиции.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей несовершеннолетний был оперативно найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".Пресс-служба МЧС РК
Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности, особенно вблизи водоемов, и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.
Ранее, в феврале, в Павлодаре нашли пропавшего подростка, которого отец искал два дня.
