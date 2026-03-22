Происшествия

Подросток пропал во время рыбалки в Павлодарской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 19:41
В районе озера Шандаксор были развернуты поисковые мероприятия. По предварительным данным, подросток 2010 года рождения пропал около 16:00 во время рыбной ловли, сообщает Zakon.kz.

К поискам оперативно были привлечены силы УЧС г. Экибастуза, в том числе кинологический расчет, а также сотрудники полиции.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей несовершеннолетний был оперативно найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает".Пресс-служба МЧС РК

Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности, особенно вблизи водоемов, и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее, в феврале, в Павлодаре нашли пропавшего подростка, которого отец искал два дня.

Елена Беляева
Елена Беляева
