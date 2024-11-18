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Взрыв в бывшей мечети в Акмолинской области: названа причина

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 01:05 Фото: Zakon.kz
Взрыв в здании бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области, унесший жизни троих человек, произошел из-за газового баллона, находившегося в эксплуатации с 1985 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу "КТК" сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

По его словам, газовый баллон был занесен с мороза в жаркое помещение, где из-за повышения температуры увеличилось давление, что и привело к взрыву. Срок эксплуатации газовых баллонов составляет 30 лет, однако в данном случае он был превышен на восемь лет.

Из-под завалов извлечены шесть газовых баллонов. Пострадали 16 человек, которые были доставлены в больницы Астаны. Среди них трое детей в возрасте от 13 до 16 лет, находящиеся в тяжелом состоянии с ожогами до 40% тела. Шестеро взрослых также получили серьезные травмы, двое из них остаются в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам заместителя директора многопрофильной городской больницы №1 Астаны Женисбека Бапанова, четверо пострадавших переведены из реанимации в профильные отделения. Состояние остальных больных оценивается как средней тяжести и тяжелое. У пострадавших в основном диагностированы ожоги лица, головы, конечностей и рук.

Взрыв газа произошел 17 ноября в здании бывшей сельской мечети, где проводили поминальные обеды. Погибли три человека: 46-летний мужчина, 41-летняя женщина и 12-летний ребенок. 

В ДЧС Акмолинской области уточнили, что действующая мечеть от взрыва не пострадала. Сейчас на месте происшествия находится первый заместитель акима региона Ельдос Рамазанов.

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