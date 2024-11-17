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Законодательство РК

По факту пожара в частном доме в Астане возбудили уголовное дело

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 15:11 Фото: МЧС РК
В Астане по факту пожара в частном доме, в котором погибли дети, завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Расследованием будет заниматься отдел дознания столичного департамента по ЧС.

"По факту пожара, произошедшего в частном двухэтажном жилом доме, в связи с нарушением требований пожарной безопасности, которое привело к гибели детей, отделом дознания ДЧС возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Результаты расследования обещают озвучить после завершения.

Пожар в частном двухэтажном доме в Астане случился 17 ноября 2024 года. Огонь распространился по крыше и вызвал частичное обрушение кровли. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 13 лет.

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