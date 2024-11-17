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Крыша частного дома загорелась в Астане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 13:44 Фото: МЧС РК
Утром, 17 ноября в Астане загорелась и частично обрушилась крыша частного двухэтажного дома, расположенного в Астане. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 13 лет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Астаны рассказали, что спасатели прибыли через шесть минут после сообщения о пожаре и обнаружили открытое горение. Огонь полностью ликвидировали на предварительной площади 500 кв.м

"Причины пожара устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работает исследовательская лаборатория. Близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и столичного департамента по ЧС", – сообщили в ДЧС.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 13:44

Фото: МЧС РК

По данным акимата Астаны, в загоревшемся частном доме проживали две семьи. Родителям, чьи дети погибли во время пожара, обещают оказать материальную, жилищную и другую необходимую помощь. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.

Ранее медики рассказали о состоянии 16 пострадавших после взрыва в бывшей мечети села Сабынды в Акмолинской области, который случился утром, 17 ноября.

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