Крыша частного дома загорелась в Астане

Утром, 17 ноября в Астане загорелась и частично обрушилась крыша частного двухэтажного дома, расположенного в Астане. Погибли четверо детей в возрасте от двух до 13 лет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Астаны рассказали, что спасатели прибыли через шесть минут после сообщения о пожаре и обнаружили открытое горение. Огонь полностью ликвидировали на предварительной площади 500 кв.м

"Причины пожара устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте происшествия работает исследовательская лаборатория. Близким погибших оказывают помощь психологи Центра медицины катастроф и столичного департамента по ЧС", – сообщили в ДЧС.

Фото: МЧС РК

По данным акимата Астаны, в загоревшемся частном доме проживали две семьи. Родителям, чьи дети погибли во время пожара, обещают оказать материальную, жилищную и другую необходимую помощь. Вторая семья, где нет жертв, размещена во временное жилье.

Ранее медики рассказали о состоянии 16 пострадавших после взрыва в бывшей мечети села Сабынды в Акмолинской области, который случился утром, 17 ноября.