Житель Актау решил сэкономить и лишился денег при покупке автомобиля

Житель города Актау стал жертвой мошенников при попытке купить автомобиль через популярное приложение по продаже транспортрых средств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, в редакцию обратился мужчина. Он поделился, что столкнулся с мошеннической схемой при покупке автомобиля через приложение, предназначенное для поиска и продажи машин.

Его внимание привлекло объявление о продаже Volkswagen Polo стоимостью около одного миллиона тенге. Цена была ниже рыночной, и это казалось выгодным предложением.

После связи с продавцом ему сообщили, что автомобиль находится в России, но его готовы перегнать в Казахстан. Чтобы заручиться доверием, собеседник отправил через WhatsApp фотографии документов, а также фото и видео автомобиля.

Все выглядело правдоподобно, поэтому покупатель поверил. Позже продавец попросил перевести 50 тысяч тенге на дорогу и организацию доставки автомобиля. Житель Актау отправил деньги, после чего его резко добавили в черный список и перестали отвечать.

Объявление, на которое откликнулся мужчина, уже удалено, но аналогичные предложения регулярно появляются на сайте с новых аккаунтов и номеров телефонов.

Парень также сообщил редакции Lada, что обращался в полицию, но там ему ничем помочь не смогли. После случившегося он решил предупредить других покупателей автомобилей.

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