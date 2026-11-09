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Ночная вылазка за едой закончилась гибелью подростка: подробности суда в Актобе

Ночная вылазка за едой закончилась гибелью подростка: подробности суда в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 22:32 Фото: Zakon.kz
В Актобе начался суд по громкому делу о гибели 17-летнего студента. Парень сорвался с четвертого этажа общежития колледжа, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, семь месяцев назад в общежитии колледжа транспорта, связи и новых технологий трое младшекурсников сидели в комнате, когда к ним заглянул 21-летний студент четвертого курса Мади Сугербай. Сначала он попросил сигареты. Не найдя их, отправил искать по другим комнатам. А затем, как утверждает обвинение, велел сходить в магазин за перекусом. Но двери в общежитии были закрыты. Тогда, по материалам дела, старшекурсник предложил спустить одного из ребят через окно на связанных покрывалах. Рискованную затею поручили 17-летнему Нурбакыту Бакыту. Обратно он уже не вернулся.

Подросток рухнул с высоты, получил тяжелые травмы и впал в кому. 42 дня врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Его мать уверена: сына запугали и заставили выполнять поручения старшекурсника. А когда случилась трагедия, по ее словам, руководство колледжа попыталось представить все как несчастный случай.

"Мне в четыре утра позвонили из колледжа и сообщили, что сын попал в больницу. Когда я приехала в Актобе, меня встретили преподаватели и руководство. Они утверждали, что сын ночью проголодался и сам решил спуститься через окно в магазин за едой. Но я не поверила. Накануне вечером я перевела ему деньги. Позже мы даже созванивались по видеосвязи, и он показывал, что купил". Мать погибшего Кулайм Колова

На заседании присутствует и мать подсудимого. Она приехала из Атырауской области. Мади – ее седьмой, младший ребенок. Женщина категорически не согласна с обвинением и считает, что парень ни в чем не виноват.

"Дети собирались в магазин, и сын дал им 2 000 тенге. Попросил: "Мне тоже кое-что купите". Он вообще не участвовал в этой истории, ушел к себе в комнату. Мой сын даже мухи не обидит! Никто не говорил, что он кого-то бил или избивал. Когда все произошло, его даже рядом не было. Теперь на моего сына просто пытаются переложить всю вину". Мать подсудимого Бакытжамал Шабаева

Мади Сугербаю предъявили обвинения по двум статьям – "Оставление в опасности" и "Причинение смерти по неосторожности". Сам он вину отрицает. Мать погибшего требует привлечь к ответственности и сотрудников колледжа, а также общежития. Однако в уголовном деле их имена пока не фигурируют.

Ранее полиция прокомментировала смертельный инцидент, произошедший в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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