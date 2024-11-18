Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Студентки Павлодара пытались спуститься с четвертого этажа по простыне: обе в больнице

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 14:34 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре студентки решили покинуть общежитие нестандартным способом. Девушки сорвались с простыни, спускаясь с четвертого этажа. В полиции пока нет данных, что их побудило к такому решению, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, инцидент произошел ночью 15 ноября 2024 года.

"Студентки сорвались с простыни, упав на землю из окна комнаты четвертого этажа. Обе с различными травмами госпитализированы", – кратко уточнили стражи порядка.

Врачи более детально прокомментировали состояние пострадавших.

По их данным, девушек доставили сотрудники скорой помощи в травматологический пункт. Они были осмотрены дежурным анестезиологом-реаниматологом, врачом травматологом, лор-врачом и окулистом. Также им провели УЗИ обследование, рентген.

"У студентки 2007 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ушиб, растяжение связок грудного, поясничного отдела позвоночника, ноги. Вторая студентка, 2008 года рождения, получила компрессионный перелом тел грудных позвонков первой степени".Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

По последним данным, состояние пациентов средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в одном из городов Казахстана следственно-арестованной удалось совершить побег из больницы, используя также простыни. Чем закончился рискованный уход от наказания, можно узнать по ссылке.

Читайте также

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои
Бывший полицейский забил мужчину до смерти в ЗКО
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, патрульная полиция, машина полиции, полицейская машина, патруль, оружие, пистолет, задержание
Полицейский выстрелил в коллегу в Таразе
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие
"Поклонник Бишимбаева": видео с избиением девушки шокировало казахстанцев
Анастасия Московчук
Павлодарская область 2024 год Врачи Студенты Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
через 250 миллионов лет Земля станет практически непригодной для жизни
Когда Земля станет непригодной для жизни
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: