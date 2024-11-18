Студентки Павлодара пытались спуститься с четвертого этажа по простыне: обе в больнице

В Павлодаре студентки решили покинуть общежитие нестандартным способом. Девушки сорвались с простыни, спускаясь с четвертого этажа. В полиции пока нет данных, что их побудило к такому решению, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Павлодарской области, инцидент произошел ночью 15 ноября 2024 года.

"Студентки сорвались с простыни, упав на землю из окна комнаты четвертого этажа. Обе с различными травмами госпитализированы", – кратко уточнили стражи порядка.

Врачи более детально прокомментировали состояние пострадавших.

По их данным, девушек доставили сотрудники скорой помощи в травматологический пункт. Они были осмотрены дежурным анестезиологом-реаниматологом, врачом травматологом, лор-врачом и окулистом. Также им провели УЗИ обследование, рентген.

"У студентки 2007 года рождения диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ушиб, растяжение связок грудного, поясничного отдела позвоночника, ноги. Вторая студентка, 2008 года рождения, получила компрессионный перелом тел грудных позвонков первой степени". Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области

По последним данным, состояние пациентов средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что в одном из городов Казахстана следственно-арестованной удалось совершить побег из больницы, используя также простыни. Чем закончился рискованный уход от наказания, можно узнать по ссылке.