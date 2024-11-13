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Законодательство РК

Арестованная казахстанка сбежала из больницы по связанным простыням

Следственно-арестованная казахстанка сбежала из больницы по связанным простыням, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 09:45 Фото: pxhere
В Казахстане следственно-арестованной удалось совершить побег из больницы, используя простыни. Из-за нарушения служебной дисциплины был уволен старший сержант. Однако он не согласился с таким решением и подал иск в Верховный суд (ВС), сообщает Zakon.kz.

13 ноября 2024 года в пресс-службе ВС озвучили детали произошедшего.

Оказалось, старший сержант Р. проходил службу в должности контролера отдела режима и охраны в учреждении уголовно-исполнительной системы. Он заступил на городской пост по охране следственно-арестованной А. в больнице № 4 и находился в коридоре возле двери палаты.

"Непосредственно в палате с арестованной находилась инспектор-психолог лейтенант юстиции Ж."Пресс-служба Верховного суда РК

Ночью арестованная воспользовалась сном психолога. Женщина привязала две простыни к батарее отопления, спустилась через окно на улицу и совершила побег.

Далеко уйти ей не удалось: она была задержана и водворена в учреждение уголовно-исполнительной системы.

"За грубое нарушение служебной дисциплины Р. был уволен со службы. Не согласившись с таким решением, он обратился в суд с иском к учреждению уголовно-исполнительной системы МВД РК о восстановлении на работе".Пресс-служба Верховного суда РК

Однако местные суды отказали в удовлетворении иска, указав на законность увольнения.

Тогда Верховный суд, пересмотрев дело, удовлетворил иск по следующим обстоятельствам.

Первое. Закон РК "О правоохранительной службе" содержит четкий перечень оснований грубых нарушений служебной дисциплины, но нарушение, вмененное истцу, к ним не отнесено и не могло быть основанием для расторжения с ним трудового договора.

Второе. Истец (мужчина) не должен был осуществлять охрану женщины, поскольку по Правилам осуществления охраны и надзора за лицами, находящимися в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, если в больницу помещена подозреваемая или обвиняемая женщина, то на пост по ее охране назначаются контролеры-женщины.

Третье. Ответчиком допущены нарушения при организации охраны. В палате не было решеток на окнах и локальной двери.

О наказании уснувшего инспектора не уточняется.

22 октября 2024 года стало известно, что из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования. Уже 25 октября стражи порядка заявили о задержании сбежавшего. Его смогли поймать на окраине села Теренкара.

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