Пожарные Актюбинской области спасли дом и магазин от огня

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области в частном подворье произошло загорание гаража, бани и летней кухни на общей пл. 240 кв.м, сообщает Zakon.kz.

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