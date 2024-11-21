Пожарные Алматинской области уберегли дома от огня
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 21 ноября в селе Жанакуат Талгарского района Алматинской области загорелось двухэтажное здание частного жилого дома и хозяйственной постройки на общей пл. 120 кв.м, сообщает Zakon.kz.
Благодаря действиям сотрудников МЧС близрасположенные жилые дома удалось спасти от огня.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript