Пожарные Алматинской области уберегли дома от огня

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Утром 21 ноября в селе Жанакуат Талгарского района Алматинской области загорелось двухэтажное здание частного жилого дома и хозяйственной постройки на общей пл. 120 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Благодаря действиям сотрудников МЧС близрасположенные жилые дома удалось спасти от огня. Фото: пресс-служба МЧС РК Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Ранее крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы.



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