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Пожарные Алматинской области уберегли дома от огня

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 06:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Утром 21 ноября в селе Жанакуат Талгарского района Алматинской области загорелось двухэтажное здание частного жилого дома и хозяйственной постройки на общей пл. 120 кв.м, сообщает Zakon.kz.

Благодаря действиям сотрудников МЧС близрасположенные жилые дома удалось спасти от огня.

Пожарные Алматинской области уберегли дома от огня, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 06:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее крупный пожар произошел на территории популярного рынка в Алматы.

Аксинья Титова
МЧС РК Алматинская область Пожар 2024 год Спасатели
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