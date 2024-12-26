Двухлетний малыш оказался запертым у себя дома в Степногорске
Фото: pexels
В микрорайоне 4 города Степногорска двухлетний ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС применив механический инструмент открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям, пишет пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра".Пресс-служба МЧС
Накануне в Костанайской области мужчина чуть заживо не сгорел в колодце.
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