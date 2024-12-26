Двухлетний малыш оказался запертым у себя дома в Степногорске

Фото: pexels

В микрорайоне 4 города Степногорска двухлетний ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС применив механический инструмент открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям, пишет пресс-служба ведомства. Фото: пресс-служба МЧС РК "МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра". Пресс-служба МЧС Накануне в Костанайской области мужчина чуть заживо не сгорел в колодце.

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