#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
514.93
536.04
5.18
Происшествия

Двухлетний малыш оказался запертым у себя дома в Степногорске

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 05:25 Фото: pexels
В микрорайоне 4 города Степногорска двухлетний ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС применив механический инструмент открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям, пишет пресс-служба ведомства.

Степногорск, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 05:25

Фото: пресс-служба МЧС РК

"МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра".Пресс-служба МЧС

Накануне в Костанайской области мужчина чуть заживо не сгорел в колодце.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау
Происшествия
00:15, 26 декабря 2024
Названы имена казахстанцев, погибших в авиакатастрофе в Актау
Правительственная комиссия провела заседание штаба в связи с трагедией в Актау
Происшествия
00:02, 26 декабря 2024
Правительственная комиссия провела заседание штаба в связи с трагедией в Актау
Бозумбаев взял на контроль оказание помощи семьям погибших в Актау казахстанцев
Происшествия
22:38, 25 декабря 2024
Бозумбаев взял на контроль оказание помощи семьям погибших в Актау казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: