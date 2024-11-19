В Петропавловске спасатели помогли пятилетнему ребенку сохранить палец
Фото: пресс-служба МЧС РК
19 ноября спасатели МЧС пришли на помощь пятилетнему мальчику. Палец ребенка застрял в пластмассовой ванне, сообщает Zakon.kz.
В службу спасения позвонили обеспокоенная мать мальчика, которая не смогла вытащить палец из ванны.
"Спасатели посоветовали ей, как уменьшить отек и оперативно приехали к ней домой. С помощью шанцевого инструмента распилили ванну и освободили палец мальчика. К счастью, помощь врачей ребенку не потребовалась".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям.
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