В Петропавловске спасатели помогли пятилетнему ребенку сохранить палец

19 ноября спасатели МЧС пришли на помощь пятилетнему мальчику. Палец ребенка застрял в пластмассовой ванне, сообщает Zakon.kz.

В службу спасения позвонили обеспокоенная мать мальчика, которая не смогла вытащить палец из ванны.

"Спасатели посоветовали ей, как уменьшить отек и оперативно приехали к ней домой. С помощью шанцевого инструмента распилили ванну и освободили палец мальчика. К счастью, помощь врачей ребенку не потребовалась". Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям.