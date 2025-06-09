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Происшествия

Спасатели Усть-Каменогорска помогли мальчику-велосипедисту

спасатели Усть-Каменогорска помогли мальчику-велосипедисту , фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 08:08 Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске спасатели помогли мальчику, чей палец застрял в цепи велосипеда. На 112 позвонила взволнованная мама девятилетнего ребенка: мальчик возился с велосипедом, и его палец неудачно застрял между цепью и звездочкой, сообщает Zakon.kz.

Освободить палец самостоятельно ребенок не смог. Мама тоже не сумела помочь сыну.


"Спасатели, которые прибыли уже через несколько минут, успокоили обоих, открутив колесо, ослабили цепь и аккуратно освободили палец ребенка. Медицинская помощь ему не потребовалась".Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели предотвратили трагедию на пляже в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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