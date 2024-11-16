Спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям

Фото: скриншот видео

16 ноября в одной из городских многоэтажек Семея дети, оставшись без присмотра взрослых, оказались заперты в квартире из-за захлопнувшейся двери, сообщает Zakon.kz.

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