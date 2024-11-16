Спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям
Фото: скриншот видео
16 ноября в одной из городских многоэтажек Семея дети, оставшись без присмотра взрослых, оказались заперты в квартире из-за захлопнувшейся двери, сообщает Zakon.kz.
К месту вызова оперативно прибыли спасатели МЧС. Они с помощью шанцевых инструментов произвели демонтаж замка входной двери.
МЧС напоминает не оставлять детей одних, иногда считаные минуты могут представлять большую угрозу для жизни ребенка!
Ранее сообщалось, что спасатели Петропавловска помогли попавшему в беду трехлетнему малышу.
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