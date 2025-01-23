Массовая авария с участием 19 авто произошла в Карагандинской области

В Карагандинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказал Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz

Согласно информации, 23 января 2025 года с 10:30 на участке реконструкции автодороги Екатеринбург – Алматы (Караганда – Балхаш, 1492-1855 км) движение в направлении из Балхаша в Караганду было открыто.

"Решение принято в связи с улучшением погодных условий и скоплением транспортных средств. Движение организовано под сопровождением сотрудников полиции Карагандинской области и "КазАвтоЖола". В 12:30 на этом участке, на 1630 км, произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Данные участники ДТП не участвовали в колонном движении", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Предварительная причина аварии – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.

"Подробная информация о ДТП уточняется", – заключили в "КазАвтоЖоле".

Обновлено в 14:58

Как уточнили в МЧС, массовая авария произошла в 20 км от с. Аксу-Аюлы.

"На месте происшествия незамедлительно прибыли спасатели, психологи, медики ЦМК МЧС и скорой помощи. Задействована вахтовка МЧС, где осуществляется обогрев участников ДТП. Бригадой скорой помощи и попутным транспортом доставляются два человека в районную больницу с. Аксу-Аюлы", – проинформировали в ведомстве.

В МЧС отметили, что на данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе.

21 января 2025 года массовая авария с участием автобуса и машины скорой помощи произошла в Уральске.