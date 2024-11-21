В Таразе чуть не сгорело кафе

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Ночью 21 ноября на территории одного из кафе, расположенного по улице Кошек батыра в Таразе, произошел пожар в отдельно стоящем складском помещении, сообщает Zakon.kz.

Пожарные справились с огнем на развивающейся стадии на площади 20 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. В случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру 112. Ранее сообщалось, что пожарные Алматинской области уберегли дома от огня.

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