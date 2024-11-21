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В Таразе чуть не сгорело кафе

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 08:36 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 21 ноября на территории одного из кафе, расположенного по улице Кошек батыра в Таразе, произошел пожар в отдельно стоящем складском помещении, сообщает Zakon.kz.

Пожарные справились с огнем на развивающейся стадии на площади 20 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал.

В случае возникновения пожара необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что пожарные Алматинской области уберегли дома от огня.

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