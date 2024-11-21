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Законодательство РК

Спасатели вовремя успели вывести жителя Кокшетау из горящей квартиры

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 23:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
21 ноября в Кокшетау по улице Абая в квартире многоэтажного жилого дома произошел пожар – вспыхнули домашние вещи. В результате пострадал 39-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место вызова огнеборцы уже через три минуты вошли в квартиру через балкон с помощью автолестницы.

"Благодаря самоотверженным и профессиональным действиям спасателей, с сильно задымленной квартиры был спасен мужчина 1985 года рождения. Его передали карете скорой медицинской помощи. Пожар ликвидирован в течении 20 минут с момента выезда", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 23:27

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что спасатели Карагандинской и Алматинской областей нашли пропавших на Балхаше рыбаков.

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