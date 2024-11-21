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Законодательство РК

Спасатели двух областей искали пропавших на Балхаше рыбаков

спасатели нашли пропавших рыбаков на Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 22:23 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе полуострова Орлинка, озера Балхаш, совместно силами спасателей Карагандинской и Алматинской области проводились поиски двух рыбаков 44 и 25 лет, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мужчины 21 ноября ночью во время рыбной ловли на лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.

"Сегодня спасатели Карагандинской области нашли пропавших рыбаков вместе со своими собаками. В медицинской помощи они не нуждались. МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности!" – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в Костанайской области во время рыбалки.

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