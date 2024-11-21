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Две смертельные аварии произошли на севере и в центре страны

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузовая машинам грузовые машины, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 03:18 Фото: unsplash
Предположительно из-за непогоды, 21 ноября, в двух регионах страны случились смертельные ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал КТК, три грузовика на полном ходу врезались друг в друга на трассе Караганда – Астана. А на трассе Петропавловск – Ишим столкнулись КАМАЗ и кроссовер, где 37-летний водитель автомобиля JAC скончался до приезда медиков.

"Трассы покрыты гололедом, ситуацию усугубляет сильный туман", – говорится в сюжете.

21 ноября в 19:00 в четырех областях страны из-за непогоды закрыли некоторые трассы.

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