В четырех областях Казахстана из-за непогоды закрыли трассы

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" предупредил о том, что 21 ноября в 19:00 в четырех областях страны из-за непогоды закрыли некоторые трассы, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты км 36-200 (участок с. Софиевка – гр. Павлодарской области).

В Павлодарской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта:

на участке автодороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница с Россией км 1135-1367 (участок гр. Карагандинской области – п. Атамекен);

на участке автодороги Астана – Ерейментау – Шидерты км 200-254 (уч. гр. Акмолинской области – п. Шидерты);

на участке автодороги Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 0-231 (уч. с. Калкаман – гр. Карагандинской области).

В Карагандинской области в связи ухудшением погодных условий в Павлодарской области вводится ограничение движения для всех видов транспорта:

на участке автодороги Кызылорда – Павлодар км 970-1135 (участок гр. Павлодарской области – п. Ботакара);

на участке автодороги Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара км 231-324 (участок г. Караганда – гр. Павлодарской области).

В Улытауской области в связи ухудшением погодных условий в Карагандинской области вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги "Кызылорда-Павлодар" км 756-788 (уч. п. Жанаарка – гр. Карагандинской области).

Ориентировочное открытие дороги – 22 ноября 2024 года в 07:00.