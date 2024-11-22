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В Экибастузе ищут ушедшего из дома девятиклассника

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 11:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Девятиклассник пропал в Экибастузе. По некоторым данным, мальчик оставил записку. Начаты полномасштабные поиски. Подробности выясняет корреспондент Zakon.kz.

В полицию Экибастуза обратились родные Умирбаева Тамерлана Алданышулы, 2009 года рождения, ученика 9-го класса.

"Установлено, что несовершеннолетний вышел 22 ноября около 03:00 часов с адреса: город Экибастуз, улица М. Ауэзова, 157, и домой не вернулся", – говорится в ориентировке ДП Экибастуза.

Полиция распространила внешние данные ребенка: рост 170-180 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Особые приметы: на левой щеке имеется родинка.

"Несовершеннолетний был одет в двустороннюю куртку светло-коричнево-черного цвета, джинсы черного цвета, черную шапку и черные кроссовки. При себе имеет сотовый телефон. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего, полиция просит сообщить по телефону 102 или в УП г. Экибастуза 8 (7187) 75-05-45, 75-05-54", – говорится в сообщении полиции.

Начаты полномасштабные поиски. Подключены кинологи, ДЧС, волонтеры, полиция.

"На поиски направлен личный состав, техника, дроны, вызван вертолет", – прокомментировал корреспонденту Zakon.kz заместитель начальника ДЧС Павлодарской области Олег Трещев.

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