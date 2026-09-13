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События

Ушла из дома и исчезла: женщину больше года ищут в Каскелене

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В Каскелене больше года продолжаются поиски Жайны Аманклышовой, которая пропала еще летом 2025 года. Волонтеры вновь распространили ориентировку и просят казахстанцев помочь в поисках, сообщает Zakon.kz.

Жайна Аманклышова, 1993 года рождения, пропала 8 июня 2025 года. Около 06:00 она вышла из дома в 30-м квартале Каскелена и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Рост женщины – 175-178 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, длинные и вьющиеся. В день исчезновения она была одета в черную футболку и белые брюки. При себе у нее были пакет с вещами и телефон.

Поиски ведут волонтеры Lider.kz совместно с полицией. Добровольцы неоднократно выезжали на поиски и проверяли поступавшую информацию, однако найти женщину пока не удалось.

Волонтеры вновь призвали обратить внимание на ориентировку и распространить ее. Любую информацию о местонахождении Жайны можно сообщить по телефонам +7 701 375 9291, +7 705 105 3131 или на пульт 102.

Ранее 9-летний казахстанец оставил родителям прощальную записку и исчез.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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