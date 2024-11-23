В Алматинской области воспламенилась баня
Фото: Zakon.kz
В селе Жапек Илийского района Алматинской области пожарные ликвидировали горение банного комплекса, сообщает Zakon.kz.
На пульт дежурного поступило сообщение о горении банного комплекса.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пожарные установили, что горит парильная на втором этаже и потолочное перекрытие бани. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар потушили на площади 45 кв. м.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области сотрудники МЧС спасли при пожаре трех человек.
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