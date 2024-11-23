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Законодательство РК

В Алматинской области воспламенилась баня

Пожар в частном доме, возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 08:45 Фото: Zakon.kz
В селе Жапек Илийского района Алматинской области пожарные ликвидировали горение банного комплекса, сообщает Zakon.kz.

На пульт дежурного поступило сообщение о горении банного комплекса.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 08:45

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные установили, что горит парильная на втором этаже и потолочное перекрытие бани. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар потушили на площади 45 кв. м.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области сотрудники МЧС спасли при пожаре трех человек.

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