В Жетысуской области сотрудники МЧС спасли при пожаре три человека

В селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание хозпостройки, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, огонь охватил площадь 15 кв.м.

Спасатели эвакуировали три человека, в том числе одного ребенка. Из-за горения хозпостройки они не могли самостоятельно покинуть помещение.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Помимо этого, огнеборцы вынесли из дома в безопасное место газовый баллон.

Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

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