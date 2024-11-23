В Жетысуской области сотрудники МЧС спасли при пожаре три человека
Фото: Zakon.kz
В селе Сарыозек Кербулакского района Жетысуской области на территории частного жилого дома произошло загорание хозпостройки, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, огонь охватил площадь 15 кв.м.
Спасатели эвакуировали три человека, в том числе одного ребенка. Из-за горения хозпостройки они не могли самостоятельно покинуть помещение.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Помимо этого, огнеборцы вынесли из дома в безопасное место газовый баллон.
Пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
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