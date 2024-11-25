В Карагандинской области женщина чуть не погибла из-за мусора в квартире
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В городе Темиртау по улице Менделеева в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло горение мусора, сообщает Zakon.kz.
Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1940 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Пожар ликвидировали.
МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области.
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