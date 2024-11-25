В Карагандинской области женщина чуть не погибла из-за мусора в квартире

В городе Темиртау по улице Менделеева в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло горение мусора, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1940 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Пожар ликвидировали.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области.

