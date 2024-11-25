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В Карагандинской области женщина чуть не погибла из-за мусора в квартире

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 07:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В городе Темиртау по улице Менделеева в трехэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошло горение мусора, сообщает Zakon.kz.

Во время тушения пожара спасатели спасли женщину 1940 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Пожар ликвидировали.

МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее  сообщалось, что ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области.

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