Жители Абайской области чуть не погибли в своем доме из-за мусора
Фото: Zakon.kz
В Семее по улице Кашаубаева в десятиэтажном жилом доме в мусорной шахте загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.
До прибытия пожарных 24 жителя самостоятельно вышли на улицу.
По лестничному маршу спасатели эвакуировали 6 человек, из них 3 ребенка. Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается.
Для обогрева жильцов на место пожара направили специальную технику.
Ранее в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора.
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