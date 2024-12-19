#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
522.63
548.66
5.07
Происшествия

Жители Абайской области чуть не погибли в своем доме из-за мусора

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 08:06 Фото: Zakon.kz
В Семее по улице Кашаубаева в десятиэтажном жилом доме в мусорной шахте загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных 24 жителя самостоятельно вышли на улицу.

По лестничному маршу спасатели эвакуировали 6 человек, из них 3 ребенка. Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается.

Для обогрева жильцов на место пожара направили специальную технику.

Ранее в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц
Происшествия
04:45, 19 декабря 2024
Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц
Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау
Происшествия
02:59, 19 декабря 2024
Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау
В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора
Происшествия
01:39, 19 декабря 2024
В Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: