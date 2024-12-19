Жители Абайской области чуть не погибли в своем доме из-за мусора

Фото: Zakon.kz

В Семее по улице Кашаубаева в десятиэтажном жилом доме в мусорной шахте загорелся мусор, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных 24 жителя самостоятельно вышли на улицу. По лестничному маршу спасатели эвакуировали 6 человек, из них 3 ребенка. Пострадавших нет, причина инцидента устанавливается. Для обогрева жильцов на место пожара направили специальную технику. Ранее в Аягозе пожарные ликвидировали возгорание трансформатора.



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