Ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области
Фото: pixabay
В Шардаринском водохранилище Туркестанской области двое мужчин 1944 и 1953 годов рождения во время ночной рыбной ловли на надувной лодке потеряли ориентир на воде и заблудились, сообщает Zakon.kz.
Ночью 25 ноября 2024 года спасатели оперативно доставили рыбаков на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности.
Ранее алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по
эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript