Ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области

Фото: pixabay

В Шардаринском водохранилище Туркестанской области двое мужчин 1944 и 1953 годов рождения во время ночной рыбной ловли на надувной лодке потеряли ориентир на воде и заблудились, сообщает Zakon.kz.

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