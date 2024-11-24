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Ночная рыбалка чуть не обернулась трагедией в Туркестанской области

Ночная рыбалка чуть не обернуласмь трагедией в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 02:15 Фото: pixabay
В Шардаринском водохранилище Туркестанской области двое мужчин 1944 и 1953 годов рождения во время ночной рыбной ловли на надувной лодке потеряли ориентир на воде и заблудились, сообщает Zakon.kz.

Ночью 25 ноября 2024 года спасатели оперативно доставили рыбаков на берег. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее алматинские спасатели опубликовали захватывающие кадры операции по эвакуации людей, которые застряли на гондольной дороге ГЛК "Шымбулак".

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