Девушку из Уральска спасли от суицида в реке Чаган
Фото: пресс-служба МЧС РК
25 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что 21-летняя девушка спрыгнула с моста реки Чаган в Уральске, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия были направлены спасатели МЧС.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"По прибытию на место происшествия спасатели вытащили девушку их реки и оказали психологическую помощь. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей была спасена одна жизнь", – говорится в сообщении министерства.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Как уточняется, спасенная передана сотрудникам скорой медицинской помощи.
Ранее в Карагандинской области женщина чуть не погибла из-за мусора в квартире.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript