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Законодательство РК

Девушку из Уральска спасли от суицида в реке Чаган

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 19:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
25 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что 21-летняя девушка спрыгнула с моста реки Чаган в Уральске, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС.

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 19:12

Фото: пресс-служба МЧС РК

"По прибытию на место происшествия спасатели вытащили девушку их реки и оказали психологическую помощь. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей была спасена одна жизнь", – говорится в сообщении министерства.
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 19:12

Фото: пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, спасенная передана сотрудникам скорой медицинской помощи.

Ранее в Карагандинской области женщина чуть не погибла из-за мусора в квартире.

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