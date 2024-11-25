Девушку из Уральска спасли от суицида в реке Чаган

Фото: пресс-служба МЧС РК

25 ноября на пульт 112 поступило сообщение о том, что 21-летняя девушка спрыгнула с моста реки Чаган в Уральске, сообщает Zakon.kz.

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