Полицейские обратились к жителям Акмолинской области

Полиция Акмолинской области обратилась к водителям с предупреждением в связи с ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в регионе метель, снег с дождем и гололед, в связи с чем движение по трассам осложнено. Полицейские просят: снижайте скорость;

держите дистанцию;

избегайте резких маневров;

не тормозите резко;

переходите на зимние шины.

"Берегите себя и других участников движения!" – обратились полицейские. Ранее сообщалось, какие области РК затронуло штормовое предупреждение.

