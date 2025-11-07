Полицейские обратились к жителям Акмолинской области
Полиция Акмолинской области обратилась к водителям с предупреждением в связи с ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что в регионе метель, снег с дождем и гололед, в связи с чем движение по трассам осложнено.
Полицейские просят:
- снижайте скорость;
- держите дистанцию;
- избегайте резких маневров;
- не тормозите резко;
- переходите на зимние шины.
"Берегите себя и других участников движения!" – обратились полицейские.
Ранее сообщалось, какие области РК затронуло штормовое предупреждение.
