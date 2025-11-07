#Народный юрист
События

Полицейские обратились к жителям Акмолинской области

полицейские обратились к жителям Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 21:38 Фото: Zakon.kz
Полиция Акмолинской области обратилась к водителям с предупреждением в связи с ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в регионе метель, снег с дождем и гололед, в связи с чем движение по трассам осложнено.

Полицейские просят:

  • снижайте скорость;
  • держите дистанцию;
  • избегайте резких маневров;
  • не тормозите резко;
  • переходите на зимние шины.


"Берегите себя и других участников движения!" – обратились полицейские.

Ранее сообщалось, какие области РК затронуло штормовое предупреждение.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
