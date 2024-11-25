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Бездомные собаки умирают в агонии на улицах Костаная

собаки умирают на улицах Костаная в ужасных мучениях, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 22:12 Фото: astanatv.kz
Волонтеры заявили о том, что на улицах Костаная находят умирающих в ужасных мучениях собак, сообщает Zakon.kz.

Они рассказали Astana TV, что животные абсолютно не агрессивные и не представляют угрозу обществу. Кроме того, прошли вакцинацию и чипирование.

"К сожалению, травят именно животных, которые стерилизованные, вакцинированные, биркованные, то есть, это собаки, которые защищены законом, они контактные. Признаки отравления такие же, как у наших собак в приюте, все точь в точь так же. Собаки в течение часа-полутора умирают в таких муках, по другому не скажешь, в агонии, в галлюцинациях". Волонтер Анастасия Серикова

По факту гибели четвероногих проводится проверка.

"Устанавливаются все очевидцы, обстоятельства, просматриваются камеры видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего". Пресс-секретарь ДП Костанайской области Карина Базарбаева

Ранее в Мажилисе при обсуждении поправок в законопроект "Об ответственном обращении с животными" состоялся забавный диалог между депутатом и зоозащитницей.

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