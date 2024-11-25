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Законодательство РК

Столичные сотрудники МЧС помогли собаке, попавшей в беду

помощь спасателей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 00:48 Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели пришли на помощь упавшей в колодец собаке на территории жилого комплекса в районе Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

 Четвероного друга вытащили из колодца при помощи спасательных веревок.

помощь спасателей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 00:48

Фото: пресс-служба МЧС РК

"При проведении спасательной операции животное не пострадало. Спасатели всегда готовы оказать помощь не только человеку, попавшему в беду, но и животным, оказавшимся в тяжелом положении". Пресс-служба МЧС РК
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 00:48

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее волонтеры заявили о том, что на улицах Костаная находят умирающих в ужасных мучениях собак.

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