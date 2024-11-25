Столичные сотрудники МЧС помогли собаке, попавшей в беду

Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели пришли на помощь упавшей в колодец собаке на территории жилого комплекса в районе Сарыарка, сообщает Zakon.kz.

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