Столичные сотрудники МЧС помогли собаке, попавшей в беду
Фото: пресс-служба МЧС РК
Спасатели пришли на помощь упавшей в колодец собаке на территории жилого комплекса в районе Сарыарка, сообщает Zakon.kz.
Четвероного друга вытащили из колодца при помощи спасательных веревок.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"При проведении спасательной операции животное не пострадало. Спасатели всегда готовы оказать помощь не только человеку, попавшему в беду, но и животным, оказавшимся в тяжелом положении". Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее волонтеры заявили о том, что на улицах Костаная находят умирающих в ужасных мучениях собак.
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