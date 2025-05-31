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Происшествия

Попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны

собаку вызволили из беды спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 08:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконыр города Астаны по шоссе Алаш бездомная собака упала в колодец с водой и не могла самостоятельно выбраться. Лай собаки услышал прохожий и позвонил в 112, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК.

"Спасатели спустились в яму по лестнице и подняли животное на поверхность. Четвероногий не пострадал. Нам важна каждая жизнь!" – говорится в сообщении.

Ранее девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок – они помогли спустить с дерева ее кошку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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