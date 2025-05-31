Попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны
Фото: пресс-служба МЧС РК
В районе Байконыр города Астаны по шоссе Алаш бездомная собака упала в колодец с водой и не могла самостоятельно выбраться. Лай собаки услышал прохожий и позвонил в 112, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС РК.
"Спасатели спустились в яму по лестнице и подняли животное на поверхность. Четвероногий не пострадал. Нам важна каждая жизнь!" – говорится в сообщении.
Ранее девушка из Актобе поблагодарила спасателей за добрый поступок – они помогли спустить с дерева ее кошку.
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