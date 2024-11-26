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В Караганде большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 21:34 Фото: Zakon.kz
26 ноября большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяются кадры с места происшествия. Отмечается, что в кузове большегруза находился троллейбус. 

В городском акимате сообщили, что ДТП произошло в частном секторе по ул. Шакирова. Большегрузный автотранспорт не рассчитал габариты и снес тепловой портал.

"В результате, частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома. В данный момент представители акимата района и ТОО "Теплотранзит" находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой труб", – говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы 26 ноября 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тепловоза. 

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