В Караганде большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов

26 ноября большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов в Караганде, сообщает Zakon.kz.

В Сети распространяются кадры с места происшествия. Отмечается, что в кузове большегруза находился троллейбус.

В городском акимате сообщили, что ДТП произошло в частном секторе по ул. Шакирова. Большегрузный автотранспорт не рассчитал габариты и снес тепловой портал.

"В результате, частично нарушена подача теплоснабжения в частные дома. В данный момент представители акимата района и ТОО "Теплотранзит" находятся на месте, проводят слив воды во избежание замерзания системы, а также приступили к демонтажу старой и монтажу новой труб", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы 26 ноября 2024 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и тепловоза.