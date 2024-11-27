Спасатели в Алматинской области потушили горящее сено

В селе Каркара Кегенского района Алматинской области на территории крестьянского хозяйства произошло загорание 1300 рулонов сена, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось ликвидировать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности при хранении и складировании сена.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей.

