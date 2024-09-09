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В Алматинской области горел сеновал

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:45 Фото: Zakon.kz
10 сентября 2024 года в селе Узынбулак Кегенскского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание 10 тонн складированного сена, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано.

Пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 03:45

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.

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