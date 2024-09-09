В Алматинской области горел сеновал
Фото: Zakon.kz
10 сентября 2024 года в селе Узынбулак Кегенскского района Алматинской области на территории частного жилого дома произошло загорание 10 тонн складированного сена, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным действиям огнеборцев возгорание ликвидировано.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что житель Хромтау получил ожог спины из-за непотушенной сигареты.
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