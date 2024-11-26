Столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей
Фото: unsplash
27 ноября в одном из жилых домов города Астаны Есильского района резко остановился лифт. Инцидент произошел между 3 и 4 этажами. В нем остались заперты двое детей, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью при помощи универсального лома "Фомка" открыли дверь лифта и спасли детей 2014 и 2015 годов рождения.
Дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что в Караганде большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов.
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