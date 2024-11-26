Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 02:15 Фото: unsplash
27 ноября в одном из жилых домов города Астаны Есильского района резко остановился лифт. Инцидент произошел между 3 и 4 этажами. В нем остались заперты двое детей, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие к месту вызова спасатели МЧС с помощью при помощи универсального лома "Фомка" открыли дверь лифта и спасли детей 2014 и 2015 годов рождения.

Дети переданы родителям, в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Караганде большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов.

Читайте также

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина
В Караганде большегруз снес тепловой портал и оставил без тепла жителей частных домов
Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники
Жестокое избиение мальчика в туалете школы Астаны попало на видео
Казахстанский блогер задержан в Туркменистане
Казахстанский блогер задержан в Туркменистане
Аксинья Титова
Астана МЧС РК 2024 год Спасатели Лифты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
Сын певицы Валерии с женой узнали пол второго ребенка
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: