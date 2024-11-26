Столичные спасатели вызволили из запертого лифта детей

Фото: unsplash

27 ноября в одном из жилых домов города Астаны Есильского района резко остановился лифт. Инцидент произошел между 3 и 4 этажами. В нем остались заперты двое детей, сообщает Zakon.kz.

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