Полицейские Косшы помогли кричащему о помощи ребенку

Утром 27 ноября около 9:00 в Косшы полицейские, возвращаясь домой после сдачи смены, услышали детские крики о помощи, доносившиеся с пятого этажа многоэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, сотрудники блокпоста "Бекет", расположенного на территории города Косшы ПУИП ОМПС ОП Атбасарского района, капитан полиции Данияр Мустафин и инспектор службы ВПП города Косшы старший лейтенант полиции Хуаныш Хайрола услышали крики ребенка во дворе многоэтажки. Стражи порядка быстро приняли решение о том, что один из сотрудников останется внизу на случай, если малышка выпадет, а второй быстро поднимется на верхние этажи, чтобы предпринять какие-то действия по спасению.

"Поднявшись, служитель закона опросил жильцов, чтобы узнать номер квартиры, где была девочка. Как выяснилось, малышка действительно продолжительное время кричала в окно, видимо, звала маму. Однако дверь оказалась закрытой", – говорится в сообщении.

Затем полицейский через проем ключа подозвал малышку, чтобы та отошла от опасного окна, и пытался всеми способами отвлечь ее. В процессе разговора правоохранители поняли, что мама ушла в магазин, оставив ребенка одного.

"К счастью, родительница вернулась через 10 минут. Со слов полицейских, они очень переживали за малышку, боялись, что с ней может что-то случиться, максимально старались ее отвлечь, чтобы она не подходила к подоконнику. В настоящее время с матерью проведена профилактическая беседа", – отметили в полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних взяли семью под контроль. За неделю у полицейских это уже второй случай, когда надо было экстренно принять решение по спасению жизни человека. В первом случае полицейские в экстренном порядке доставили в больницу женщину, которой стало плохо во время управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок попал в беду в Астане.