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Законодательство РК

Кричащей о помощи бабушке помогли спасатели Конаева

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 21:55 Фото: скриншот видео
В одном из многоквартирных жилых домов города Конаева бабушка, почувствовав себя плохо, упала и не смогла встать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба МЧС РК, крики о помощи услышали соседи и вызвали спасателей.

Прибывшие пожарные, с помощью автолестницы проникнув в квартиру, помогли пожилой женщине. После чего ее передали бригаде скорой медицинской помощи.


Ранее сообщалось, что спасатели Павлодара помогли застрявшему на дереве ребенку.

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