Кричащей о помощи бабушке помогли спасатели Конаева
Фото: скриншот видео
В одном из многоквартирных жилых домов города Конаева бабушка, почувствовав себя плохо, упала и не смогла встать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба МЧС РК, крики о помощи услышали соседи и вызвали спасателей.
Прибывшие пожарные, с помощью автолестницы проникнув в квартиру, помогли пожилой женщине. После чего ее передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что спасатели Павлодара помогли застрявшему на дереве ребенку.
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