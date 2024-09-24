Кричащей о помощи бабушке помогли спасатели Конаева

Фото: скриншот видео

В одном из многоквартирных жилых домов города Конаева бабушка, почувствовав себя плохо, упала и не смогла встать самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: