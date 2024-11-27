Тяжелобольного пациента в Жетысуской области пришлось везти на вездеходе
Фото: Telegram/qr_tjm
В связи с закрытием трассы Ушарал – Достык из-за ухудшения погодных условий, выезд скорой помощи на вызов в Жетысуской области стал невозможным. Медики обратились за помощью к спасателям МЧС, сообщает Zakon.kz.
Спасатели в сопровождении медработников выехали на вездеходе.
"Благополучно преодолев сложный участок дороги, сотрудники ДЧС Жетысуской области передали тяжело больного пациента врачам скорой помощи для дальнейшей его транспортировки в больницу. Спасатели МЧС всегда готовы оперативно реагировать на вызовы в самых сложных условиях!" – рассказали в министерстве.
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