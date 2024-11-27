Семью спасли во время пожара в Алматинской области
Фото: скриншот видео
27 ноября в селе Байсерке Илийского района в одной из квартир трехквартирного жилого дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент не принес разрушений, но спровоцировал пожар.
"В ходе работ по тушению эвакуированы и госпитализированы с частичными ожогами мать 1980 г.р. и сын 2001 г.р. Также из огня вынесен газовый баллон. Принятыми мерами пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар, не дав распространиться огню на соседнюю квартиру", – говорится в сообщении.
Ранее спасатели в Алматинской области потушили горящее сено.
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