Семью спасли во время пожара в Алматинской области

Фото: скриншот видео

27 ноября в селе Байсерке Илийского района в одной из квартир трехквартирного жилого дома барачного типа из-за неисправности газового оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

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