В хлебоприемном пункте Щучинска вспыхнул пожар

Фото: пресс-служба МЧС РК

29 ноября в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов города Щучинска произошел пожар. В агрегате в этом время находилось 30 тонн семян подсолнуха, сообщает Zakon.kz.

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