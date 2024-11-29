В хлебоприемном пункте Щучинска вспыхнул пожар
Фото: пресс-служба МЧС РК
29 ноября в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов города Щучинска произошел пожар. В агрегате в этом время находилось 30 тонн семян подсолнуха, сообщает Zakon.kz.
Прибывшие на место вызова по 2 рангу спасатели, ликвидировали возгорание 30 тонн семечек и не допустили распространение огня за пределы агрегата.
"Также на место происшествия выехал временно исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов и контролировал работы по ликвидации возгорания". Пресс-служба МЧС РК
Во время пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось, что семью спасли во время пожара в Алматинской области.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript