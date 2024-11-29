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Законодательство РК

В хлебоприемном пункте Щучинска вспыхнул пожар

пожар в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 23:56 Фото: пресс-служба МЧС РК
29 ноября в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов города Щучинска произошел пожар. В агрегате в этом время находилось 30 тонн семян подсолнуха, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место вызова по 2 рангу спасатели, ликвидировали возгорание 30 тонн семечек и не допустили распространение огня за пределы агрегата. 

"Также на место происшествия выехал временно исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС Акмолинской области Бакытжан Алашов и контролировал работы по ликвидации возгорания". Пресс-служба МЧС РК

Во время пожара никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что семью спасли во время пожара в Алматинской области.

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Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область Щучинск Пожар 2024 год Пожары Спасатели
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