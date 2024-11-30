Помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска

В одном из тренажерных залов Усть-Каменогорска у парня кольцо сдавило палец, самостоятельно справиться с экстренной ситуацией он не смог, сообщает Zakon.kz.

На помощь пришли спасатели МЧС, которые аккуратно и профессионально справились с проблемой и избавили молодого человека от злополучного кольца.

Ранее сообщалось, что 10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске.

