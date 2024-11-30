Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Помощь спасателей потребовалась парню в тренажерном зале Усть-Каменогорска

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 23:09 Фото: скриншот видео
В одном из тренажерных залов Усть-Каменогорска у парня кольцо сдавило палец, самостоятельно справиться с экстренной ситуацией он не смог, сообщает Zakon.kz.

На помощь пришли спасатели МЧС, которые аккуратно и профессионально справились с проблемой и избавили молодого человека от злополучного кольца.

Ранее сообщалось, что 10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске.

Читайте также

Смертельная авария произошла в Жамбылкой области
Смертельная авария с участием трех машин произошла на трассе Алматы – Бесмойнак
Полицейские помогли женщины, которая пыталась покончить с жизнью
В Атырау полицейские спасли женщину, пытавшуюся выпрыгнуть из окна восьмого этажа
пожар в Астане
Обрушение перекрытия третьего этажа произошло во время пожара в Астане
Елена Беляева
МЧС РК Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск 2024 год Спасатели Спортсмены Видео
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
К казахстанцам с предупреждением касательно 5-ти и 10-тысячных купюр обратился Нацбанк
золото, месторождения,
Найдено крупнейшее в мире месторождение золота: его стоимость более 80 млрд долларов
Шер объявила о завершении карьеры из-за возраста
Знаменитая певица объявила о завершении карьеры из-за возраста
рынок в Алматы хотят снести и построить на этом месте сквер
Сквер вместо базара: алматинские торговцы не хотят покидать рабочие места
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: