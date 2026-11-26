Пять человек погибли при пожаре в Алматы: возбуждено уголовное дело

Фото: Zakon.kz

В Алматы по факту пожара в частном доме, который унес жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 ноября 2026 года заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города: "По факту пожара в частном жилом доме Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Причины пожара и гибели людей устанавливаются". Новость дополняется...

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