В Алматы разбился промышленный альпинист

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3 декабря 2024 года в Алмалинском районе Алматы промышленный альпинист сорвался с высоты одного из многоквартирных домов. Погибшему было 27 лет, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы на запрос уточнили, что по факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. "Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего". Пресс-служба Департамента полиции Алматы Ранее стало известно, что в одном из частных домов Алматы обнаружили тела пожилой семейной пары. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Читайте также Каннабис и оружие хранил астанчанин на съемной квартире В Жетысуской области школьник получил огнестрельное ранение

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