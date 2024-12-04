В Алматы разбился промышленный альпинист
Фото: pxhere
3 декабря 2024 года в Алмалинском районе Алматы промышленный альпинист сорвался с высоты одного из многоквартирных домов. Погибшему было 27 лет, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы на запрос уточнили, что по факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.
"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств произошедшего".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
Ранее стало известно, что в одном из частных домов Алматы обнаружили тела пожилой семейной пары. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело.
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