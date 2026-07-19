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Мир

Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Эльбрус, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2026 17:33 Фото: wikipedia
Во время восхождения на Эльбрус двое альпинистов сорвались со склона на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направлены 12 спасателей, сообщает Zakon.kz.

На Эльбрусе произошел несчастный случай во время восхождения: двое альпинистов сорвались со склона на высоте около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы.

По предварительным данным, инцидент произошел на склоне горы во время подъема. После получения сообщения о происшествии к месту выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет "РИА Новости".

Обстоятельства случившегося уточняются. Спасательная операция продолжается.

Ранее в Алматинской области женщина сорвалась с обрыва в горах и травмировала голову.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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