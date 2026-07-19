Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Во время восхождения на Эльбрус двое альпинистов сорвались со склона на высоте около 4200-4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы. К месту происшествия направлены 12 спасателей, сообщает Zakon.kz.

На Эльбрусе произошел несчастный случай во время восхождения: двое альпинистов сорвались со склона на высоте около 4200–4600 метров. Один из них погиб, второй получил травмы.

По предварительным данным, инцидент произошел на склоне горы во время подъема. После получения сообщения о происшествии к месту выдвинулись 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, пишет "РИА Новости".

Обстоятельства случившегося уточняются. Спасательная операция продолжается.

Ранее в Алматинской области женщина сорвалась с обрыва в горах и травмировала голову.