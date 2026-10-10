Четыре водителя за сутки попались пьяными за рулем в Казахстане
Фото: polisia.kz
В ходе рейдов в выходные дни в Атырауской области сотрудники патрульной полиции выявили четырех водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения, сообщает Zakon.kz.
Так, 10 октября около 02:00 на улице Бергалиева остановили Lexus под управлением 41-летнего мужчины. Еще один случай зафиксировали в 01:10 на пересечении улиц К. Габбасова, где за рулем Renault Laguna находился 22-летний водитель с признаками опьянения.
Все нарушители прошли медицинское освидетельствование. Их автомобили отправили на специализированную стоянку, а в отношении водителей приняли меры в соответствии с законодательством.
Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.
Ранее сообщалось, что пострадавшего в ДТП мужчину доставили вертолетом из Жетысая в Шымкент.
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