Медики рассказали о состоянии мужчины, который поджег себя у акимата в Мангистау
Фото: primeminister.kz
За жизнь мужчины, совершившего 5 декабря 2024 года самоподжог у здания акимата, продолжают бороться медики в Актау, сообщает Zakon.kz.
В областной многопрофильной больнице изданию Lada.kz рассказали, что мужчина по-прежнему находится в реанимации.
"Состояние пациента крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ. Положительной динамики не наблюдается, поэтому пока сложно дать какой-либо прогноз", – сообщили в больнице.
В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог. В полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело.
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