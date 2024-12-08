Медики рассказали о состоянии мужчины, который поджег себя у акимата в Мангистау

За жизнь мужчины, совершившего 5 декабря 2024 года самоподжог у здания акимата, продолжают бороться медики в Актау, сообщает Zakon.kz.

В областной многопрофильной больнице изданию Lada.kz рассказали, что мужчина по-прежнему находится в реанимации.

"Состояние пациента крайне тяжелое. Он подключен к аппарату ИВЛ. Положительной динамики не наблюдается, поэтому пока сложно дать какой-либо прогноз", – сообщили в больнице.

В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил поджог. В полиции по факту инцидента возбудили уголовное дело.