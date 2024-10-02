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Задолжавший более миллиона тенге штрафов алматинец облил машину и себя бензином и поджег

Задолжавший более миллиона тенге штрафов алматинец облил машину и себя бензином и поджог, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 15:31 Фото: unsplash
Экипаж полиции Алматы спас жизнь автолюбителю – 33-летний мужчина сначала поджег свой автомобиль, затем и себя. Об этом 2 октября 2024 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне, 1 октября, на территории штрафной стоянки в Турксибском районе.

"В 13:10 экипажем специализированного батальона патрульной полиции была остановлена автомашина марки Subaru, владелец которой имеет неоплаченные штрафы на сумму 1 млн 300 тыс. тенге. У водителя также отсутствовал полис об обязательном страховании. Согласно установленным правилам, транспортное средство должно быть водворено на специализированную штрафную стоянку, куда спустя некоторое время водитель вернулся. Находясь в транспортном средстве, он облил машину и себя бензином и поджег", – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

По его словам, полицейские приняли незамедлительные меры по спасению мужчины: огнетушителем и подручными средствами потушили огонь.

"Водитель был экстренно госпитализирован. В тушении автомобиля приняли участие полицейские и очевидцы происшествия", – добавил Серик Шумаев.

Ранее стало известно, что полицию Алматы перевели на усиленную службу.

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