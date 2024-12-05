В Павлодаре спасатели эвакуировали девять человек из горящей многоэтажки
Фото: МЧС РК
В Павлодаре в одном из многоэтажных домов на улице Малайсары Батыра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
Инцидент случился 5 декабря 2024 года в одном из домов по улице Малайсары батыра. В квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи и мебель.
"Пожарные эвакуировали из подъезда по лестничному маршу девять человек, еще 18 жильцов дома вышли из здания самостоятельно. 86-летней женщине потребовалась помощь медиков и ее госпитализировали", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Отмечается, что пожар ликвидирован на развивающейся стадии. Причина возгорания уточняется.
Ранее сообщалось, что спасатели в Алматинской области потушили горящее сено.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript