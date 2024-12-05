В Павлодаре спасатели эвакуировали девять человек из горящей многоэтажки

Фото: МЧС РК

В Павлодаре в одном из многоэтажных домов на улице Малайсары Батыра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

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