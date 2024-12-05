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В Павлодаре спасатели эвакуировали девять человек из горящей многоэтажки

В Павлодаре спасатели эвакуировали девять человек из горящей многоэтажки, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:05 Фото: МЧС РК
В Павлодаре в одном из многоэтажных домов на улице Малайсары Батыра произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 5 декабря 2024 года в одном из домов по улице Малайсары батыра. В квартире на четвертом этаже загорелись домашние вещи и мебель.

"Пожарные эвакуировали из подъезда по лестничному маршу девять человек, еще 18 жильцов дома вышли из здания самостоятельно. 86-летней женщине потребовалась помощь медиков и ее госпитализировали", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:05

Фото: МЧС РК

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 19:05

Фото: МЧС РК

Отмечается, что пожар ликвидирован на развивающейся стадии. Причина возгорания уточняется.

Ранее сообщалось, что спасатели в Алматинской области потушили горящее сено.

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