Происшествия

Тело жестоко убитой женщины обнаружили в Павлодарской области

Фото: unsplash
В социальных сетях распространяется шокирующая информация о жестоком убийстве женщины в Павлодарской области. Согласно сообщениям, тело погибшей было обнаружено в нескольких километрах от ферросплавного завода в сторону города Аксу, передает Zakon.kz.

Информация о страшной находке первоначально появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Очевидцы и источники утверждают, что преступление сопровождалось особым цинизмом.

"Поступила информация от читателя, который сообщил, что в Павлодарской области обнаружено тело женщины в трех километрах от ферросплавного завода в сторону города Аксу. Также утверждается, что женщина могла быть изнасилована, а тело пытались сжечь", – говорится в публикации.

Инцидент официально прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. В ведомстве подтвердили факт совершения тяжкого преступления и сообщили о задержании предполагаемого преступника.

"По факту убийства женщины в Аксу возбуждено уголовное дело. Полицией задержан и водворен в ИВС подозреваемый. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – ответили 22 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.

Ранее мы рассказывали о том, что казахстанку, защитившую мужа от убийства, сначала посадили на 6 лет, а потом освободили.

Канат Болысбек
