Тело жестоко убитой женщины обнаружили в Павлодарской области
В социальных сетях распространяется шокирующая информация о жестоком убийстве женщины в Павлодарской области. Согласно сообщениям, тело погибшей было обнаружено в нескольких километрах от ферросплавного завода в сторону города Аксу, передает Zakon.kz.
Информация о страшной находке первоначально появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан". Очевидцы и источники утверждают, что преступление сопровождалось особым цинизмом.
"Поступила информация от читателя, который сообщил, что в Павлодарской области обнаружено тело женщины в трех километрах от ферросплавного завода в сторону города Аксу. Также утверждается, что женщина могла быть изнасилована, а тело пытались сжечь", – говорится в публикации.
Инцидент официально прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области. В ведомстве подтвердили факт совершения тяжкого преступления и сообщили о задержании предполагаемого преступника.
"По факту убийства женщины в Аксу возбуждено уголовное дело. Полицией задержан и водворен в ИВС подозреваемый. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – ответили 22 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ДП.
